Un camión tanquero cargado de combustible se incendió la mañana de este martes mientras transitaba por la Circunvalación Santo Domingo, a la altura de la localidad Mal Nombre, en el municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la patana impactó contra las barandas de la autopista tras chocar con un carro, y de inmediato se produjo el fuego. El vehículo de carga se incendió de manera completa.

Las autoridades informaron que cuatro personas resultaron con lesiones leves, sin criterio de traslado.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar trabajando para sofocar las llamas , que han generado una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de extinción y control del incendio.

El incendio se encuentra controlado y el caso permanece en desarrollo.

Autoridades en la zona

En la atención del hecho participan cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de La Victoria y del Distrito Nacional y una ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Además, una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dos unidades de la Policía Nacional y una del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los agentes de la Digesett viabilizan el tránsito mientras las demás instituciones continúan trabajando en el lugar.