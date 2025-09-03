×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Acusado de homicidio
Acusado de homicidio

Capturan en Bonao a hombre acusado de homicidio en La Vega; recuperan arma utilizada en el crimen

Tras ser interrogado, el detenido indicó a las autoridades la ubicación del arma de fuego utilizada en el crimen

En el momento del hecho, una mujer resultó afectada

    Expandir imagen
    Capturan en Bonao a hombre acusado de homicidio en La Vega; recuperan arma utilizada en el crimen
    Miguel Ángel Cruz Gómez, de 43 años, quien fue capturado en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por su presunta implicación en un homicidio en La Vega. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre que se encontraba prófugo y que era buscado por su presunta implicación en un homicidio en la provincia La Vega

    Se trata de Miguel Ángel Cruz Gómez, de 43 años, quien fue arrestado en el sector Borojol, del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por agentes de la Subdirección de Investigación Cibao Sur, en coordinación con la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim) de la referida localidad.  

    Cruz Gómez, residente en La Vega, era requerido por la justicia mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0057773, acusado de haber provocado la muerte de Edison Antonio Moronta Concepción, hecho en el que también resultó afectada Rosanna Inmaculada Concepción Valerio.

    Tras su detención, el acusado fue interrogado por miembros de la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes lograron obtener información sobre la ubicación del arma de fuego utilizada en el crimen. 

    El arma 

    En coordinación con la unidad de procesamiento de la escena del crimen, se recuperó un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, negro, con cacha de goma del mismo color. El arma tenía la numeración ilegible y contenía tres cápsulas del mismo calibre. 

    Expandir imagen
    Revólver recuperado por las  autoridades. 
    Revólver recuperado por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Revólver recuperado por las autoridades con tres cápsulas calibre 38 mm.
    Revólver recuperado por las autoridadescon tres cápsulas calibre 38 mm. (FUENTE EXTERNA)
    • El revólver fue enviado al laboratorio de la Policía Científica para realizar pruebas de balística comparativa con otros casos en curso a nivel nacional. 

    El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.