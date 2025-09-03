Capturan en Bonao a hombre acusado de homicidio en La Vega; recuperan arma utilizada en el crimen

Miguel Ángel Cruz Gómez, de 43 años, quien fue capturado en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por su presunta implicación en un homicidio en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre que se encontraba prófugo y que era buscado por su presunta implicación en un homicidio en la provincia La Vega.

Se trata de Miguel Ángel Cruz Gómez, de 43 años, quien fue arrestado en el sector Borojol, del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por agentes de la Subdirección de Investigación Cibao Sur, en coordinación con la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim) de la referida localidad.

Cruz Gómez, residente en La Vega, era requerido por la justicia mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0057773, acusado de haber provocado la muerte de Edison Antonio Moronta Concepción, hecho en el que también resultó afectada Rosanna Inmaculada Concepción Valerio.

Tras su detención, el acusado fue interrogado por miembros de la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes lograron obtener información sobre la ubicación del arma de fuego utilizada en el crimen.

Te puede interesar Identifican al acusado de ultimar a testigo en caso de homicidio en SFM

El arma

En coordinación con la unidad de procesamiento de la escena del crimen, se recuperó un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, negro, con cacha de goma del mismo color. El arma tenía la numeración ilegible y contenía tres cápsulas del mismo calibre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-03-at-104259-am-26d27cfa.jpeg Revólver recuperado por las autoridades. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-03-at-104259-am-1-b319ee7e.jpeg Revólver recuperado por las autoridadescon tres cápsulas calibre 38 mm. (FUENTE EXTERNA)

El revólver fue enviado al laboratorio de la Policía Científica para realizar pruebas de balística comparativa con otros casos en curso a nivel nacional.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.