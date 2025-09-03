Detienen a cuatro hombres y ocupan drogas durante operativos en Santiago

Parte de las sustancias prohibidas ocupadas durante los allanamientos realizados en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas fueron arrestadas y varias sustancias prohibidas incautadas durante allanamientos realizados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, en distintos sectores de la provincia Santiago.

Según una nota de prensa, los operativos se llevaron a cabo en los barrios Estancia del Yaque, en el municipio de Navarrete, así como en Villa Tabaquera y La Breña, en Villa González. Durante las intervenciones fueron detenidos tres hombres, identificados como Manno Frenino y/o José Pierre, William Almonte y Rafael García.

En el hecho, las autoridades confiscaron:

625 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína

100 gramos de marihuana

35 gramos de crack

Una radio de comunicación

Tres paquetes de fundas plásticas

Una balanza

Dinero en efectivo.

Otro arrestado

En otro operativo realizado en la calle 5 del sector Reparto Perelló en Santiago fue arrestado Edwin Miguel Belliard.

Durante el allanamiento a la residencia, las autoridades incautaron 39 recipientes de cristal llenos de un vegetal que aparenta ser marihuana, con un peso aproximado de 1,555 gramos, además de cuatro balanzas, una computadora, fundas y dinero en efectivo

En tanto que los detenidos y las evidencias ocupadas se encuentran bajo el control del Ministerio Público en Santiago para los fines correspondientes.