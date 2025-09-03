×
Detienen a cuatro hombres y ocupan drogas durante operativos en Santiago

Los detenidos y las evidencias ocupadas se encuentran bajo el control del Ministerio Público

    Expandir imagen
    Detienen a cuatro hombres y ocupan drogas durante operativos en Santiago
    Parte de las sustancias prohibidas ocupadas durante los allanamientos realizados en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Cuatro personas fueron arrestadas y varias sustancias prohibidas incautadas durante allanamientos realizados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, en distintos sectores de la provincia Santiago.

    Según una nota de prensa, los operativos se llevaron a cabo en los barrios Estancia del Yaque, en el municipio de Navarrete, así como en Villa Tabaquera y La Breña, en Villa González. Durante las intervenciones fueron detenidos tres hombres, identificados como Manno Frenino y/o José Pierre, William Almonte y Rafael García.

    En el hecho, las autoridades confiscaron

    • 625 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína
    • 100 gramos de marihuana
    • 35 gramos de crack
    • Una radio de comunicación
    • Tres paquetes de fundas plásticas
    • Una balanza
    • Dinero en efectivo.
    Otro arrestado

    En otro operativo realizado en la calle 5 del sector Reparto Perelló en Santiago fue arrestado Edwin Miguel Belliard.

    Durante el allanamiento a la residencia, las autoridades incautaron 39 recipientes de cristal llenos de un vegetal que aparenta ser marihuana, con un peso aproximado de 1,555 gramos, además de cuatro balanzas, una computadora, fundas y dinero en efectivo

    En tanto que los detenidos y las evidencias ocupadas se encuentran bajo el control del Ministerio Público en Santiago para los fines correspondientes.

