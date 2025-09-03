Queman gomas en Villa Aura en protesta por los apagones

Quema de neumáticos en protesta por los apagones en el sector Villa Aura, municipio Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

Varios neumáticos fueron encendidos la madrugada de este miércoles en el sector Villa Aura, en el municipio Santo Domingo Oeste, en protesta contra los apagones que afectan la demarcación.

El sector, que está en el programa de 24 horas, tiene semanas afectado por los cortes energéticos, especialmente en horas nocturnas.

Los apagones, que se han intensificado en los últimos días, tienen una duración de hasta 8 horas ininterrumpidas, lo cual no había pasado desde hace varios años.

Las altas temperaturas

La situación impide realizar las actividades diarias y se complica más con el intenso calor que afecta a la población dominicana con temperaturas de 34 grados y sensación térmica sobre los 40.

Otro de los inconvenientes que provocan los prolongados cortes de energía es el impedimento de realizar actividades cotidianas en los edificios que componen el sector, como el acceso a agua potable, debido a que ésta se acumula en cisternas y la falta de luz no permite prender las bombas para que el líquido suba a los apartamentos.

La quema de gomas se realizó en las principales calles del sector e impedía el tránsito por ellas.

Desde hace semanas el país está afectado por prolongados apagones. Las autoridades lo atribuyen al aumento de la demanda por el verano y las altas temperaturas.

