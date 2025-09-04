Agentes de la Policía Nacional apresaron en la provincia Santiago a un hombre acusado de estafar a al menos 10 personas, mediante la falsa promesa de conseguirles visas de trabajo para Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero.

El apresado fue identificado como José Luis Olivo Cordero, conocido como "Rafelito", de 27 años.

De acuerdo con el informe policial, ofrecido por Fiordaliza Popa, vocera de la uniformada en Santiago, el detenido cobraba hasta RD$120,000 por persona, pagos que las víctimas realizaban en varias cuotas, con la expectativa de recibir contratos laborales en territorio estadounidense.

Indicó que las transacciones se hicieron tanto en pesos como en dólares.

Popa señala que el detenido figura con al menos 10 denuncias formales de estafa, además de ser vinculado a múltiples robos en establecimientos comerciales en distintos sectores de Santiago.

Entre los más buscados

Olivo Cordero estaba en la lista de los 10 más buscados de la provincia, ocupando la posición número cinco, según la Policía Nacional.

El presunto estafador fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Las autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de estafa a presentar formalmente sus denuncias ante la fiscalía.

