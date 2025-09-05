Miembros de la División de Homicidios de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Científica y el Ministerio Público, arrestaron a Isaac Luciano Castillo, señalado como el presunto autor de un intento de homicidio ocurrido en el sector Las Caobas.

Según el informe preliminar, el hecho se produjo el lunes 3 de septiembre de 2025 en horas de la tarde, cuando Castillo descendió de una motocicleta marca Suzuki, color negro y sin placa, se acercó a un establecimiento de refacciones automotrices y disparó varias veces contra Ramón Rubí Arnaud, de 37 años.

La víctima se encuentra en estado de recuperación luego de sufrir varias heridas en el abdomen, el flanco derecho y el antebrazo derecho, conforme al diagnóstico del centro de salud donde recibe atención médica.

Tras el ataque el agresor intentó huir, pero fue retenido por personas que estaban presentes en el lugar hasta la llegada de los agentes policiales.

Durante su detención, se le ocupó una pistola marca Colt MKIV, calibre 45, presuntamente utilizada en el hecho, así como dos casquillos del mismo calibre recogidos en la escena por la Policía Científica.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para identificar a todos los posibles implicados y esclarecer las circunstancias del suceso.

887 homicidios en este año

En los primeros ocho meses del año, la República Dominicana acumuló 887 homicidios, de los cuales 111 se registraron en agosto, según el último reporte de criminalidad de la Policía Nacional.

A continuación, se presenta el desglose mensual de estos casos:

En enero, hasta el día 24, la policía reportó 85 homicidios, que iniciaron con el primer feminicidio del año ocurrido en Santiago, donde Jennifer Milagros (Yenni) Peña fue hallada muerta en el sector La Cambronal.

Para febrero, la cifra se elevó a 92 homicidios, marcada por hechos de alto impacto, como el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Loma Miranda, el asesinato de tres hombres en La Guáyiga y el doble homicidio de un padre y su hijo en Los Alcarrizos. También ese mes, un menor de edad fue ejecutado en el sector Capotillo.

Hasta el 28 de marzo se reportaron 88 homicidios, mientras que abril cerró con 95 casos y 187 personas heridas en riñas y hechos delictivos.

En este último mes, el 36 % de los casos correspondió a conflictos sociales entre ciudadanos, el 29.3 %, a acciones legales, el 18.7 %, a hechos de delincuencia y el 16 % quedó bajo investigación. Entre las causas identificadas se incluyen riñas, atracos, disputas por drogas y crímenes pasionales.

En mayo, los homicidios se elevaron a 132, con un 43.9 % de los casos atribuidos a conflictos sociales, un 26.5 % a la delincuencia, un 20.5 % a acciones legales y un 9.1 % aún bajo investigación.

En junio, hasta el día 27, la Policía Nacional reportó 97 homicidios, mientras que en julio la cifra se redujo a 87.

