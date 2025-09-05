Un adolescente de 17 años fue apuñalado a la salida del liceo Fidel Ferrer, ubicado en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Según denunció su padre, Rafael Mancebo, en el hecho participaron cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.

El adolescente, de 17 años, fue operado y permanece ingresado en un centro de salud.

Mancebo explicó que el suceso ocurrió ayer, jueves, cuando su hijo salía de la escuela, a eso de las cinco y pico de la tarde, y se disponía a tomar un Uber para dirigirse a otro lugar donde recibe clases de inglés.

Contó que en ese momento, cuatro jóvenes lo interceptaron y le propinaron dos estocadas en la espalda y múltiples golpes.

Mancebo relató que se enteró de la situación porque otro hijo suyo, de 13 años y que también estudia en el referido centro, al ver la acción, buscó un celular prestado y llamó a su madre, quien le luego le comunicó a él lo sucedido.

Aseguró que, conforme a lo que ha conversado con su hijo, este no conoce a los agresores, aunque viven en el mismo sector, Cristo Rey.

Según la información que han recibido, los atacantes residen en las calles 37 y 39 de Cristo Rey, a unas cinco o seis esquinas de donde vive la familia.

"Él me dice que no se conoce con ninguno de ellos, tampoco sé cuál sea el motivo porque el niño mío no se mete con nadie, no sale mucho de la casa", dijo.

Estado de salud del adolescente

El padre informó que una de las estocadas perforó uno de los pulmones de su hijo, por lo que fue operado y permanece ingresado en la Plaza de la Salud. Dijo que su estado es estable.

"Ya fue operado y se encuentra todo bien", señaló Mancebo, quien aseguró haber puesto la denuncia.

"Yo lo que pido es que se haga justicia y que esto no se quede impune, porque estuve al punto de perderlo".

Detenidos Según la información que Mancebo maneja, de los cuatro atacantes dos son menores y dos mayores de edad. Dijo que todos están detenidos, aunque la Policía no ha confirmado los apresamientos.

Policías custodiaban la escuela

Al acudir al referido centro educativo para conocer con más detalle cómo ocurrieron los hechos y obtener la versión de la dirección, la prensa solicitó declaraciones a la directora, pero esta nunca salió, pese a que el llamado se reiteró en varias ocasiones.

El acceso de los periodistas al plantel no estaba permitido y en las afueras del liceo había agentes de la Policía Nacional custodiando el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/faddc73d-92fb-4f07-8dbf-e6589c79606b-43e60cf3.jpg REglas del Liceo Fidel Ferrer del ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)