A dos años del cuádruple asesinato en Dajabón, familiares recuerdan a las víctimas y piden justicia

Los cuatro asesinados en La Barrera de Aminilla en Dajabón, Ramón Eugenio Medina (alias Papito), su esposa Carmelina Cabreja, el hijo de ambos Cristofer Daniel Medina, y Charlie Quezada. ( FUENTE EXTERNA )

Este viernes se cumplen dos años del cuádruple asesinato que estremeció a Dajabón, ocurrido en la comunidad La Barrera de Aminilla, en Partido.

Las víctimas fueron identificadas como Ramón Eugenio Medina (alias Papito), su esposa Carmelina Cabreja, el hijo de ambos Cristofer Daniel Medina, y Charlie Quezada, cuyas muertes dejaron una profunda herida en sus familias y en la memoria colectiva de esta comunidad fronteriza. En el hecho también resultó herido Cristian López, de 26 años, quien identificó a los autores del hecho.

Familiares, vecinos y amigos realizaron actos de recordación, resaltando no solo el vacío que dejaron los fallecidos, sino también la necesidad de que haga justicia.

"Nosotros seguimos en pie de lucha para que se haga justicia", dijo Carmen Cristina López, familiar de las víctimas.

Proceso lento

Actualmente, seis personas guardan prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en los tribunales de la provincia de Dajabón. Sin embargo, allegados a las víctimas insisten en que las audiencias se han prolongado demasiado, y piden mayor celeridad para que la población y las familias afectadas tengan finalmente un cierre.

"Destruyeron nuestras familias para siempre", manifestó Denisse Medina.

Este múltiple crimen no solo dejó cuatro hogares de luto, sino que también marcó a toda una comunidad que todavía recuerda con horror lo ocurrido en la madrugada de aquel 4 de septiembre de 2023.

"Queremos mantener viva la memoria de nuestros seres queridos, pero también pedimos a las autoridades que este caso no quede en el olvido. La justicia es el único consuelo que podemos esperar", expresó otro de los familiares.

El cuádruple asesinato de La Barrera de Aminilla permanece como uno de los episodios más trágicos de los últimos años en la zona fronteriza.

Sobre el hecho

Según dijo la Policía, fueron ultimados el 4 de septiembre de 2023 en su vivienda por una banda de dominicanos y haitianos dedicada a robar ganado y a asaltar propiedades en la zona y otros pueblos de la región norte.

La institución informó en el momento que, la banda estaba liderada David Cruz Jiménez, quien fue ultimado por agentes posterior al cuádruple asesinato. Los policías también mataron a dos haitianos que supuestamente participaron en el hecho.