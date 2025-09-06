Arrestan a ciudadano lituano que pretendía viajar de RD a Frankfurt con un paquete de cocaína

Fotografía difundida por la DNCD del paquete de cocaína decomisado a un hombre de nacionalidad lituana, que pretendía salir de República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de nacionalidad lituana, que pretendía salir de República Dominicana, con un paquete de cocaína, oculto en el equipaje de mano, fue detenido.

La detención de extranjero se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, (JFPG), en medio de un operativo de inspección e interdicción conjunta, desarrollado en una de las áreas de salida de la terminal aeroportuaria.

Fue usado como mula

Las autoridades procedieron a verificar a través de una de las máquinas de rayos X el equipaje de pasajero, ocupando en su interior un paquete de cocaína, con un peso total de 1.02 kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El hombre de 47 años, quien habría sido utilizado como mula de las redes de narcotráfico internacional, fue intervenido momentos antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-06-at-105044-am-2b6fd434.jpeg El paquete de cocaína decomisado a un hombre de nacionalidad lituana, que pretendía salir de República Dominicana, estaba dentro de su maleta de mano. (FUENTE EXTERNA)

Será sometido en las próximas horas

Será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas. Al momento de su arresto, al lituano se le ocupó un celular, una cartera conteniendo tarjetas y documentos personales, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), bajo la coordinación del Ministerio Público.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones para establecer si hay otros implicados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.