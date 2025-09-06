Roban joyería en sector de Higüey y sustraen más de 50 cadenas de oro y otras mercancías

El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, mantiene un operativo de búsqueda y localización con el objetivo de dar con los responsables. ( DIARIO LIBRE )

Dos hombres armados y aún no identificados asaltaron la tarde del pasado jueves una joyería ubicada en el sector San José, municipio Higüey, provincia La Altagracia, de donde sustrajeron mercancías cuyo valor no ha sido determinado hasta el momento.

De acuerdo con la denuncia del propietario del establecimiento, Óscar David Rosario de Gracia, los individuos llegaron a bordo de una motocicleta marca Bajaj, color azul. Tras desmontarse, penetraron al negocio portando un arma de fuego tipo pistola, con la cual intimidaron a las personas presentes para cometer el robo.

Los delincuentes se llevaron un iPhone 14 Pro Max dorado, además de una gran cantidad de prendas de oro de 14 quilates, entre ellas 50 cadenas, 150 medallas, 40 anillos, 35 pares de aretes y 40 guillos.

Según la descripción ofrecida por el propietario a las autoridades, uno de los asaltantes es de tez morena, delgado y de estatura media. El segundo, también de tez morena, huyó junto a su cómplice a bordo de la referida motocicleta tras perpetrar el hecho.

El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, mantiene un operativo de búsqueda y localización con el objetivo de dar con los responsables.