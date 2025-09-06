Capturan a un dominicano buscado en Estados Unidos por presunto asesinato, robo y abuso sexual

Uno de los detenidos fue identificado como Juan Elías Zorrilla Pereida, de 40 años, capturado en su residencia del sector La Gina de Miches. ( FUENTE EXTERNA )

En las últimas horas, la región Este del país fue escenario de operativos policiales que resultaron en la captura en Miches de un dominicano solicitado en extradición por múltiples delitos en Estados Unidos, y en el arresto de un hombre acusado de cometer un asalto a mano armada en el sector Los Cocos, en La Romana.

Agentes de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), arrestaron en Miches a un ciudadano dominicano requerido por las autoridades estadounidenses por la presunta comisión de varios delitos graves.

El detenido fue identificado como Juan Elías Zorrilla Pereida, de 40 años, capturado en su residencia del sector La Gina.

Según informó el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Zorrilla Pereida enfrenta acusaciones en Estados Unidos por asesinato en primer grado, abuso sexual y agresión conyugal, robo agravado, destrucción de evidencia y porte y uso de armas de fuego.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de extradición 001-0222025-SRES-00133 y del expediente 001-0222024-SOEX-00072. El imputado fue trasladado bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

Capturan a implicado en asalto armado en Villa Hermosa

En otro hecho, agentes de la División de Investigación (Dicrim) apresaron a Tulio Estarlyn Familia Martínez, de 34 años, acusado de presuntamente haber perpetrado un asalto a mano armada en el sector Los Cocos, municipio Villa Hermosa.

De acuerdo con el informe policial, el acusado interceptó al ciudadano Valerio Berroa mientras este se encontraba cerca de una banca, en la calle Duarte esquina Centenario, donde lo amenazó con una pistola para despojarlo de 1,600 pesos en efectivo y de sus documentos personales.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad, lo que facilitó la rápida identificación y captura del implicado. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

