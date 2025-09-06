Un hombre murió en choque de motocicleta con camión en la carretera Macao–Uvero Alto

El conductor de la motocicleta murió tras la colisión. El hecho fue ocurrido el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 11:00 de la mañana, carretera Macao–Uvero Alto. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre falleció la mañana del viernes 5 de septiembre al colisionar la motocicleta que conducía con la parte trasera de un camión en la carretera Macao–Uvero Alto, próximo al Cruce de Macao.

El accidente ocurrió alrededor de las once de la mañana, cuando la víctima, identificada como Franklin Guzmán Torres, de 45 años, se desplazaba en una motocicleta marca Honda Lead, color gris y sin placa, que impactó con un camión marca Mack, color rojo, el cual permanecía detenido en la vía.

Según el reporte preliminar, en el momento del hecho el conductor del camión no se encontraba en el lugar, por lo que el vehículo estaba varado en el lado derecho de la carretera.

Las autoridades acudieron tras recibir la alerta del sistema de emergencias 9-1-1, realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación correspondiente para establecer las circunstancias del caso.

Los accidentes más comunes

Las motocicletas son el medio de transporte de motor más popular y económico en el mundo y principal causa de muertes en América Latina. En la República Dominicana más del 55 % de las 3,100 muertes que cada año se registran son en motores.

El parque vehicular dominicano es de 6,194,052 vehículos y de esa cantidad 3,531,967 son motocicletas para un 56.5 % del total, de acuerdo con datos ofrecidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los accidentes en motocicletas son una de las principales causa de muertes en el mundo y el sector más difícil de hacer que respete las leyes.

La mayoría de estos vehículos de dos ruedas son utilizados como fuente de empleo, en el motoconcho y delivery, para transportarse a los trabajos y hay una minoría que lo usa como instrumento de placer, principalmente las de mayor cilindraje.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, establece que para conducir una motocicleta esta debe estar registrada en los ayuntamientos y la Dirección General de Impuestos Interno, que le proveerá de una placa.

