"¡Socorro!"; una mujer salta de un tercer piso de un edificio en Piantini

Mujer salta de un tercer piso. Vista exterior de la Torre Billmore 15 en Santo Domingo. ( MATÍAS BONCOSKY )

La noche del pasado jueves, en el exclusivo sector de Piantini, se vio empañada por un inquietante suceso que ha dejado a los residentes conmocionados y a las autoridades en absoluto hermetismo.

Una mujer, aún sin identificar, se lanzó al vacío desde el tercer piso de la Torre Billmore 15, un edificio residencial conocido por ofrecer apartamentos en alquiler a corto plazo.

Aunque las autoridades confirmaron el hecho, los detalles han trascendido únicamente gracias al testimonio de un testigo presencial y de empleados de comercios cercanos, quienes ofrecieron declaraciones a Diario Libre.

Según uno de los testigos, el dramático episodio comenzó alrededor de las 11:00 de la noche. "Una joven salió al balcón gritando desesperadamente: ´¡Socorro!´, pidiendo ayuda", relató. Los gritos, que se prolongaron por al menos 15 minutos, alertaron a los vecinos, quienes, alarmados, llamaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con las versiones recabadas, la joven parecía estar en un estado de confusión y nerviosismo, profiriendo frases incoherentes mientras pedía auxilio.

Sin embargo, lo más preocupante era lo que ocurría dentro del apartamento. El mismo testigo aseguró haber visto al menos a cinco hombres en el lugar, entrando y saliendo de la unidad donde se encontraba la mujer.

"La tensión se volvió insoportable", relató. "Cuando uno de los hombres se le acercó, la joven tomó una decisión desesperada: subió al barandal del balcón y se lanzó".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/4111-0cc35249.jpg La Torre Billmore 15, ubicada en la calle Jacinto Mañón, en el sector de Piantini. Desde uno de sus balcones, una mujer se lanzó desde un tercer piso en un intento desesperado por escapar. (MATÍAS BONCOSKY)

El impacto dejó atónitos a los residentes, pero, contra todo pronóstico, la mujer logró incorporarse por sus propios medios tras la caída. Fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro médico. Aunque se encuentra con vida, su estado de salud actual permanece bajo reserva.

Un equipo de Diario Libre se presentó en el lugar poco después del suceso y corroboró la versión de los hechos con empleados de establecimientos vecinos, quienes también confirmaron lo ocurrido .

Las autoridades arribaron al lugar aproximadamente 20 minutos después de la llamada de emergencia. Si bien confirmaron el incidente, hasta el momento no han ofrecido información adicional sobre los involucrados ni sobre las circunstancias que rodearon el dramático desenlace.

