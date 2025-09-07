Denuncian violación sexual de una adolescente de 15 años

Durante los primeros siete meses de 2025, la Procuraduría registró 3,854 denuncias por delitos sexuales; de ellas, 681 fueron violaciones. ( SHUTTERSTOCK )

Una joven de 15 años fue violada en su casa, en el sector Buen Samaritano, ubicado en el distrito municipal de Verón Punta Cana, según una denuncia.

De acuerdo con el informe policial, la menor, identificada por las iniciales D.L.V.B., fue ingresada en un centro de salud de la zona, lo que motivó la intervención de las autoridades. En el lugar, la madre de la adolescente informó que su hija señaló al joven W.J.B. A., de 19 años, como el responsable del abuso.

Tras la denuncia, una unidad de la Policía Científica acudió a la vivienda de la víctima, donde se incautó una sábana con manchas presumiblemente de sangre y un teléfono celular propiedad de la menor, como parte de las evidencias recolectadas.

B. A. fue arrestado mediante la orden judicial 03950-2025, emitida por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de Instrucción de La Altagracia, a solicitud de la fiscal Silveria Poueriet Rodríguez.

El joven será procesado por presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, que sancionan los delitos de agresión sexual.

Las autoridades informaron que el caso está resuelto en la fase de investigación inicial y será remitido al Ministerio Público para los fines de lugar correspondientes.

Denuncias en lo que va del año

Durante los primeros siete meses de 2025, la Procuraduría General de la República registró 3,854 denuncias por delitos sexuales; de ellas, 681 fueron violaciones, representando el 17.7 %. Abril acumuló el mayor número de casos (126), seguido por julio (98) y enero (97).

Casos graves incluyen la violación de una adolescente de 13 años en San Francisco de Macorís, el abuso y difusión mediática de otra violación a una joven de 21 en Villa González, y otro caso más un robo por parte de tres policías y un militar a una mujer que viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La agresión sexual (1,178 casos) y la seducción de menores (1,135 casos) también reportaron altas cifras, mientras que el acoso, el incesto y el exhibicionismo sumaron otros 860 casos.

Mayo fue el mes con más denuncias (633), y las violaciones, agresiones sexuales y seducción de menores constituyeron el 77 % del total.

