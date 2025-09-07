Maite, una adolescente de 16 años que aspiraba a ser enfermera asesinada por su novio en San Isidro

Maite Evangelina Jerónimo De la Cruz murió a los 16 de años de siete puñaladas en su cuerpo. Su novio de 26 años es señalado como el autor del hecho. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz tenía 14 años cuando conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, iniciando una relación marcada por el control y los celos, que terminaría con su muerte tras propinarle siete puñaladas.

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de la víctima, pero no ha ofrecido mayores detalles. Dijo que está investigando el caso.

Ayer sábado, la adolescente de 16 años salió de su casa en Mata de Palma, municipio de Guerra, para reunirse con su novio de 26 años, Henry Rafael Torres, con quien mantenía un vínculo a escondidas de su familia, debido a los maltratos que recibía de parte suya.

"Ellos duraron seis meses entre casa, y ella me dijo que lo dejaría porque la maltrataba, y yo le dije: Déjalo, ¿vas a esperar que te mate?", contó afligida su tía, Elmita de la Cruz. Puntualizó que, pese a que la joven había terminado su relación, seguía ligada emocionalmente a él, manteniendo encuentros clandestinos.

Según relataron los familiares, el hombre se vio obligado a abandonar el barrio donde residía tras ser acusado de un delito sexual contra una menor de edad.

"Cita con la muerte"

La tarde del sábado pasaron las horas, y la madre de Maite, al llegar del trabajo, empezó a preocuparse al no tener conocimiento de su paradero.

De acuerdo con las versiones de los parientes, un amigo del presunto victimario les confesó que el joven admitió en una llamada haberle quitado la vida a la adolescente.

Ante esta noticia, los familiares no sabían dónde buscarlo, ya que tenían información limitada sobre su ubicación. Por ello, decidieron acudir a la vivienda donde él y la menor habían convivido anteriormente, en San Luis, municipio de Santo Domingo Este, pero el intento fue en vano.

Una amiga de la hoy occisa logró comunicarse al teléfono de la menor y escuchó la voz del agresor. Al preguntar por ella, este señaló: "Está equivocado, mi hermana", mientras a la madre le había dicho desconocer dónde estaba su hija.

La Policía se comunicó con las autoridades de la zona de San Isidro, que confirmó a la familia de Maite el hecho ocurrido con la menor de edad, mientras el joven señalado como responsable permanece prófugo.

"Queremos justicia. Él tiene su teléfono, él está prófugo, queremos saber dónde fue que pasó, porque hasta ahora no nos dicen nada, nadie sabe", indicó la tía.

"Sueños frustrados"

Maite cursaba el tercer año de bachillerato y soñaba con convertirse en enfermera, una meta que representaba su deseo de ayudar a otros y construir un futuro lleno de esperanza.

Sus días estaban llenos de estudios, planes y sueños propios de su edad, pero hoy, esa ilusión quedó truncada de manera trágica, marcada por una muerte violenta que ha dejado a su familia, amigos y comunidad sumidos en el dolor y la incredulidad.

