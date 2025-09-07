Arrestan nuevamente al hijo de un presunto narcotraficante durante operativo en Jarabacoa

Miembros de la DNCD durante el operativo realizado en el municipio Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este domingo que arrestaron nuevamente a Daury Daniel Abreu Abreu, alias Papo, hijo del presunto narcotraficante Daniel Abreu, quien actualmente guarda prisión preventiva por tráfico de drogas.

La detención se produjo en la carretera Belarminio Ramírez, en el sector Barrio Blanco, en el municipio de Jarabacoa, tras un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con miembros del Ministerio Público, quienes daban seguimiento a las presuntas actividades de microtráfico que realizaba el joven.

Lo que le ocuparon

Durante el arresto, a Papo se le incautó en el interior de sus pantaloncillos una funda plástica con 64 porciones de presunta cocaína , con un peso aproximado de 66.4 gramos .

Además, llevaba en el bolsillo delantero del pantalón:

6,900 pesos

Un teléfono celular

También se le incautó una motocicleta .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-101706-am-1-7c8bd8fc.jpeg Parte de las evidencias ocupadas en el operativo. (FUENTE EXTERNA)

A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que durante la intervención, el detenido trató de escapar, pero los agentes lograron detenerlo a tiempo.

Daury Daniel Abreu ya había sido arrestado previamente en abril de este mismo año, en la calle principal del sector Medina, también en Jarabacoa, cuando se le ocuparon varias porciones de cocaína y marihuana.

En esa ocasión, se le impuso como medida de coerción una garantía económica y presentación periódica ante las autoridades.