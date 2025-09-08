Muere canadiense y menor resulta herido en accidente de tránsito en Boulevard Turístico del Este

Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) observa el vehículo Toyota Vitz, impactado durante un accidente de tránsito ocurrido en el Boulevard Turístico del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Un canadiense perdió la vida y un menor de edad resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer domingo en la avenida Boulevard Turístico del Este, a la altura del cruce del hotel Majestic, próximo al Hard Rock Hotel.

La víctima mortal fue identificada como Radier Serge A., de 77 años, de nacionalidad canadiense, quien conducía un vehículo marca Toyota Vitz, color blanco. El levantamiento del cadáver fue realizado en el lugar por el médico legista Dr. Polanco.

En el accidente ocurrido alrededor de las 5:00 de la tarde, también resultó lesionado un niño de dominicano de 7 años, identificado como Grabiel Raidel Capella, quien al momento del incidente recibió golpes y heridas.

Bajo observación médica

El menor fue asistido por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y trasladado a un centro médico de la zona, donde permanece bajo observación médica.

El vehículo que impactó al automóvil de la víctima fue una Toyota Hiace, color blanco, conducido por el señor Jorge Artemar Lebrón Rodríguez, dominicano, residente en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), asumió las pesquisas para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.