Feminicidio en San José de Ocoa: una mujer asesinada en su hogar y su pareja herida

Un nuevo caso de violencia de género estremeció la comunidad Domingo Frío, en el distrito municipal La Ciénega, San José de Ocoa, donde una mujer fue asesinada y su pareja resultó gravemente herida la madrugada del domingo.

La víctima es Valdemira Peña Mateo, de 59 años, quien falleció tras recibir múltiples heridas de arma blanca presuntamente ocasionadas por un hombre identificado únicamente como Alejandro.

Su pareja, José Altagracia Tejeda Mariñez, de 50 años, agricultor, permanece ingresado en cuidados intensivos en un centro de salud de Baní con una herida profunda en el cuello.

El suceso

De acuerdo con la información preliminar, la pareja compartía en una vivienda de la comunidad junto al agresor, quien más tarde irrumpió en la residencia y los atacó con un machete. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el hecho.

El cadáver de Peña Mateo fue levantado por el Ministerio Público y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Azua para fines de autopsia.

La Policía Nacional activó un operativo de búsqueda en zonas rurales y de difícil acceso para localizar al presunto agresor, con el fin de ponerlo a disposición de la justicia.

Este nuevo feminicidio se suma a la lista de hechos de violencia que mantienen en alerta a las autoridades y enlutecen a comunidades del país.