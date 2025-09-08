×
agente de la Policía Nacional
VIDEO | Mujer agrede con una piedra a agente de la Policía Nacional en confuso incidente

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el hecho ni han identificado a los involucrados

    Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer agrede a un agente de la Policía Nacional lanzándole una piedra, en un hecho cuyo lugar aún no ha sido identificado.

    En el audiovisual se observa al agente caminando con una bocina en el brazo, aparentemente incautada, mientras es seguido por dos mujeres.

    Una de ellas le lanza una piedra por la espalda y le reclama en tono airado: "¡Eso es lo que ustedes son, unos abusadores! ¡Y no se la van a llevar!"

    El agente, sin reaccionar violentamente, se voltea y le pregunta a la mujer si fue ella quien lanzó la piedra.

    La agresora 

    La agresora responde de manera afirmativa: "Sí, fui yo".

    En ese momento, un hombre que presencia la escena le dice sorprendido: "¿Y eso?".

    El policía continúa su camino e intenta mantener la calma, pidiéndole a la mujer que no se le acerque. Sin embargo, ella vuelve a colocarse a su lado.

    • En medio de la confrontación, se escucha a otra mujer decir: "Erika, déjalo, Erika déjalo", en un aparente intento de intervenir.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el incidente ni han identificado a los involucrados. Tampoco se conoce el motivo del confuso incidente. 

