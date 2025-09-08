Ocupan 36 paquetes de presunta cocaína y arrestan a tres personas en Baní

Narcoingenio: Uno de los detenidos junto a los paquetes de presunta cocaína incautados por agentes de la DNCD durante un operativo en Baní. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas fueron arrestadas y 36 paquetes presumiblemente de cocaína resultaron incautados durante un operativo realizado en el municipio de Baní, provincia Peravia por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público y el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial de Los Pilones

A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que la intervención se llevó a cabo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el puesto de chequeo Los Pilones, donde los agentes interceptaron a dos vehículos ocupados por varias personas que, según informes de inteligencia, pretendían realizar una transacción relacionada con sustancias narcóticas.

Al inspeccionar un carro marca Kia, modelo K5, fueron encontrados 35 paquetes encaletados, escondidos en la parte trasera de los asientos, envueltos en cintas adhesivas de distintos colores y presentaban diversos logotipos.

Posteriormente, se revisó otro vehículo, una yipeta Hyundai Tucson, donde fue hallado otro paquete —también presumiblemente de cocaína— en forma cilíndrica, envuelto en cinta transparente, dentro de la puerta trasera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/whatsapp-image-2025-09-08-at-102750-am-7d9969d8.jpeg Parte de las evidencias ocupadas por los agentes en el operativo. (FUENTE EXTERNA)

Ocupan evidencias

Durante el operativo también se incautaron:

Dos vehículos

Cinco celulares

Documentos personales

Otras evidencias relevantes

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Mientras tanto, el Ministerio Público y la DNCD continúan con las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el hecho.

Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.