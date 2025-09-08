Policía mata en Villa Duarte a joven buscado por herir de bala a cabo de la institución

La Policía Nacional ultimó al joven a tiros en la calle Primera en el sector Maquiteria, en Villa Duarte en el municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional ultimó la tarde de este lunes a tiros a Reybel Gabriel Rivera (a) "Ata" y/o "el Verdugo", de 23 años, en el sector Maquiteria, en Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.

El occiso era "activamente buscado" por herir de bala al cabo policial Ezequiel Ramírez Ramírez, de 29 años, en un hecho ocurrido el 6 de septiembre de este 2025 en la avenida España, Santo Domingo Este.

También estaba vinculado -según la Policía- a un intento de homicidio en perjuicio de dos ciudadanos.

De acuerdo a una nota de prensa de la uniformada, "Ata" y/o "el Verdugo" fue herido cuando enfrentó a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la calle Primera de la referida barriada.

"Durante la intervención, el individuo atacó a los agentes actuantes con una pistola marca Glock P30, calibre 9mm, serie PF940C, la cual portaba de manera ilegal. Los policías se vieron en la obligación de repeler la agresión, resultando el infractor con heridas que provocaron su deceso mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras", dice el informe policial.

La Bolanta, preso

Refirió también que agentes de la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) apresaron, mediante orden judicial No. 530-2025-EMES-02155, a Yulián Vizcaíno (a) "la Bolanta", de 19 años.

"El detenido está acusado de participar junto a Rivera en el incidente ocurrido el 25 de agosto en el ensanche Ozama, donde resultaron heridos por arma de fuego el ciudadano Miguel Antonio Sánchez Carmona y la nacional haitiana Pricienne Cadet Theptulien, de 51 años".

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/yulian-viscaino-ef92a681.jpg Yulián Vizcaíno (a) "la Bolanta". (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/gabriel-rivera-el-verdugo-231d3a48.jpg Reybel Gabriel Rivera (a) Ata y/o "el Verdugo. (FUENTE EXTERNA)