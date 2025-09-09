Mujer detenida por Migración muere tras sufrir un paro cardíaco en centro de retención

Imagen de archivo de la entrada del centro de retención de Haina. ( DIARIO LIBRE. )

Una mujer de nacionalidad haitiana, en condición migratoria irregular, falleció este martes luego de sufrir un paro cardio-respiratorio en el Centro de Retención de Haina, provincia San Cristóbal, lugar al que había sido trasladada por la Dirección General de Migración (DGM) tras ser detenida en La Vega.

La víctima fue identificada como Gedilia Lonzandieu, de 36 años, quien presentó malestar al llegar al centro, según informó la DGM en un comunicado de prensa.

Su pareja la acompañó hasta el dispensario médico, donde fue evaluada y orientada. Posteriormente, se le ofreció agua y alimentos en el comedor.

Minutos más tarde, Lonzandieu presentó crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación, por lo que fue asistida por un equipo médico conformado por tres doctores y un enfermero.

Maniobras de estabilización

Aunque se iniciaron maniobras de estabilización y se preparaba su traslado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, la mujer falleció al momento de ser llevada a la ambulancia.

El diagnóstico preliminar, de acuerdo con el reporte del médico de turno, fue de paro cardio-respiratorio de origen a investigar.

Según Migración, la Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en Haina, encabezada por el teniente Miguel A. Contreras Osoria, acudió al lugar y confirmó el deceso.

El levantamiento del cadáver fue autorizado por la procuradora fiscal de San Cristóbal, Patricia Durán, y realizado por el médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Cándida Correa Mieses.

La Dirección General de Migración expresó en un comunicado que lamenta profundamente el fallecimiento y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones correspondientes.