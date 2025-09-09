Hombre muere tras la colisión entre una patana y una camioneta en La Romana

Camioneta destruida tras colisionar con una patana en la provincia La Romana, en un accidente que dejó una persona fallecida. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida la tarde del lunes en un accidente de tránsito ocurrido en las cercanías del complejo turístico Casa de Campo, en la provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Luis Castillo, quien falleció a causa de los fuertes golpes que recibió durante el choque.

Según los datos preliminares, el hecho se produjo cuando una patana y una camioneta colisionaron, provocando el desenlace.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-73501-am-3938490d.jpeg Accidente de tránsito entre unacamioneta y una patana. (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y autoridades competentes se presentaron al lugar para gestionar la situación y levantar las informaciones correspondientes.

Las autoridades realizan las investigaciones de lugar para esclarecer la causa del hecho.

