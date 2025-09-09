Hombre muere tras ser atacado con machete en La Otra Banda; presunto agresor fue arrestado

El presunto agresor fue identificado únicamente como Willy Soriel, quien habría sostenido una discusión con la víctima el día anterior, acusándolo de estafarlo a través de supuestos actos de brujería. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de nacionalidad haitiana falleció en la sala de emergencias del Hospital Público Nuestra Señora de La Altagracia, tras haber recibido una herida mortal con un arma blanca tipo machete.

La víctima fue identificada como Orlando Michel, de 55 años, residente en la calle principal del sector La Torre, en el distrito municipal La Otra Banda, perteneciente a esta provincia.

Según el diagnóstico médico, Michel murió a causa de un shock hemorrágico provocado por una herida profunda con arma blanca.

Cómo sucedió el hecho

De acuerdo con informaciones preliminares, la víctima fue atacada alrededor de las 2:40 de la tarde en las inmediaciones de un arroyo del mencionado sector.

Tras ser herido, Michel fue trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al hospital local, donde falleció minutos después mientras recibía atención médica.

El presunto agresor fue detenido por las autoridades poco después del hecho.

Testigos del sector relataron a las autoridades que Soriel exigía la devolución de una suma de dinero y llegó incluso a lanzar piedras contra la residencia de Michel.

El cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes. Las autoridades también recolectaron evidencia necrodactilar en el lugar.

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional continúa con las investigaciones del caso y confirmó que el agresor fue arrestado y se encuentra bajo custodia, a la espera de ser presentado ante la justicia.