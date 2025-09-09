Vehículo se vuelca al intentar esquivar una camioneta en los Jardines del Norte

Así quedó el vehículo volcado en la avenida Buenaventura Freites tras intentar esquivar una camioneta. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La mañana de este martes, un vehículo marca Hyundai se volcó tras ser impactado por una camioneta Mitsubishi L200, en un hecho ocurrido en la avenida Buenaventura Freites, en los Jardines del Norte, Distrito Nacional.

Según informaciones obtenidas por Diario Libre, el accidente ocurrió cuando el conductor del Hyundai, que trabaja para una plataforma de taxis, que salía a incorporarse a la vía. En el intento por evitar una colisión mayor, perdió el control del vehículo y terminó volcado.

"Cuando íbamos, la jeepeta esa se fue a meter, y él, esquivándola, se volteó", relató Alexandra Rosario, pasajera del vehículo afectado.

En el automóvil impactado viajaban dos personas: el conductor y Alexandra Rosario, quienes no resultaron con heridas de gravedad. La mujer indicó haber recibido un leve golpe en una uña, pero afirmó sentirse en buen estado.

El conductor de la camioneta, quien también resultó ileso, no ofreció declaraciones públicas ni quiso identificarse, al igual que el conductor del vehículo volcado.

El Hyundai color gris fue el único vehículo que presentó daños visibles, incluyendo una bolsa de aire explotada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-115444-am-3-21a15d12.jpeg Agentes de la Policía Nacional acuden al lugar donde se produjo el accidente de tránsito. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-115440-am-bfc52563.jpeg Un motorista observa como quedó el vehículo tras el accidente. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Asistencia

Al lugar del accidente acudieron unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1y miembros de la Policía Nacional, para brindar asistencia y movilizar el tránsito.

También, varios curiosos se acercaron al lugar, para tomar fotografías, presenciar el incidente y tratar de entender lo sucedido.