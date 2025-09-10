Policía Nacional realiza más de seis mil operativos en La Altagracia

Jhovinson Manuel González Cueto, vocero de la Policía Nacional en La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó que, entre el 1 y el 8 de septiembre, se llevaron a cabo 6,146 operativos preventivos en distintos puntos de la provincia, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana y contrarrestar los hechos delictivos.

De acuerdo con el sargento Jhovinson Manuel González Cueto, vocero de la institución en La Altagracia, los operativos se realizaron en sectores de Higüey, Verón-Punta Cana, Bávaro, Nisibón, San Rafael del Yuma, Boca de Yuma, Bayahíbe y otras comunidades, con el respaldo de la Subdirección de Investigación Criminal, la Policía Preventiva y el área de Inteligencia.

El vocero detalló que entre las acciones ejecutadas se encuentran 36 órdenes de arresto y 19 allanamientos en estricto apego al debido proceso. Asimismo, fueron incautadas 725 armas blancas y cinco armas de fuego ilegales, además de 1,798 gramos de sustancias controladas, golpeando de manera directa el microtráfico en la zona.

Agregó que la institución logró la resolución de 130 casos delictivos, aportando respuestas a familias afectadas por distintos hechos.

Delitos

González Cueto explicó que estos operativos "tienen como finalidad prevenir delitos, fortalecer la presencia policial en las calles, proteger a la ciudadanía e incautar armas ilegales, además de combatir el microtráfico".

El portavoz subrayó que se trata de acciones permanentes y planificadas, reforzadas con jornadas especiales en horarios y sectores priorizados según los análisis de inteligencia.

"Nuestro objetivo es brindar seguridad, tranquilidad y confianza a la población, trabajando de manera cercana y coordinada con las comunidades", puntualizó el vocero.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando día y noche para garantizar la paz y la seguridad en toda la provincia de La Altagracia.