Matan a tiros a un hombre en La Romana; autoridades investigan el caso
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pascual Pichardo (Chinito), de 48 años
Un hombre fue asesinado a tiros la noche del martes, en un hecho ocurrido en la calle Francisco Richiez, próximo al sector Río Salado, en la provincia La Romana.
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pascual Pichardo (Chinito), de 48 años, residente en la referida localidad.
Según certificó el médico legista, Pascual Pichardo murió a causa de múltiples disparos, lo que le provocó un choque hemorrágico.
Investigación
El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes trabajan en esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.