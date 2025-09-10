×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
asesinato
asesinato

Matan a tiros a un hombre en La Romana; autoridades investigan el caso

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pascual Pichardo (Chinito), de 48 años

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Matan a tiros a un hombre en La Romana; autoridades investigan el caso
La Policía Nacional investiga el hecho en que un hombre fue ultimado de múltiples disparos en la provincia La Romana. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Un hombre fue asesinado a tiros la noche del martes, en un hecho ocurrido en la calle Francisco Richiez, próximo al sector Río Salado, en la provincia La Romana

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pascual Pichardo (Chinito), de 48 años, residente en la referida localidad.  

Según certificó el médico legista, Pascual Pichardo murió a causa de múltiples disparos, lo que le provocó un choque hemorrágico.  

Investigación

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes trabajan en esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. 

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.