Hallan pierna humana en tanque de basura en Don Bosco; las autoridades investigan

El órgano humano fue encontrado en el tanque blanco para basura en la calle Rosa Duarte, en Don Bosco, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Una pierna humana fue encontrada este miércoles dentro de un tanque utilizado como zafacón, en la acera de la calle Rosa Duarte casi esquina avenida Francia, en el sector Don Bosco del Distrito Nacional.

Según informaciones preliminares, fue una persona en condición de calle quien descubrió la extremidad mientras rebuscaba en el recipiente.

Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional se presentaron en el lugar y comenzaron las pesquisas correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del órgano y llevará a cabo los análisis correspondientes.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el caso está siendo investigado en coordinación con el Ministerio Público.

Indicó además que en las próximas horas se ofrecerán detalles adicionales a medida que avance la investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/22ab3031-0a65-42fc-9832-58911ccb6fad-dbaa2fed.jpg El órgano humano fue encontrado en la calle Rosa Duarte casi esquina avenida Francia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Consternación en el vecindario

El hecho ha generado alarma entre los residentes de Don Bosco, quienes describen la zona como un lugar tranquilo y aseguran no haber presenciado antes un caso similar.

“Me enteré porque mi hija me llamó al ver la noticia. Me dijo que encontraron una pierna cerca de nuestra casa”, contó una residente identificada como Ramona, quien vive en el sector desde hace más de 20 años.

“Esto nunca había pasado por aquí. Estoy en shock, de verdad. ¡Dios mío!”, expresó con evidente preocupación.

Otro vecino, que prefirió no identificarse, relató que la noche anterior había depositado basura en ese mismo tanque y no notó nada fuera de lo común.

“Eso tuvo que ser anoche que la tiraron, porque yo eché basura ahí y no vi nada raro”, afirmó.

“Me preocupa mucho esto, porque si están tirando restos humanos por aquí, y uno ni cuenta se da”, manifestó con preocupación.

