Identifican a cinco hombres muertos en supuesto intercambio de disparos en Santiago

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) levantó los cuerpos. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La Policía Nacional identificó este miércoles a los cinco hombres que perdieron la vida durante un supuesto intercambio de disparos con agentes en el sector La Barranquita, de Santiago.

Los fallecidos son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, la balacera se produjo tras una persecución policial.

Los presuntos delincuentes se desplazaban en un carro Kia blanco, desde donde habrían enfrentado a tiros a los agentes actuantes al llegar a un edificio de apartamentos que también tiene locales comerciales.

En el lugar fueron ocupadas varias armas de fuego, entre ellas un fusil, las cuales, según la Policía, eran utilizadas por los occisos.

Inacif levantó los cuerpos

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

A la escena se presentaron familiares de los fallecidos en busca de información sobre el hecho.