×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Intercambio de disparos
Intercambio de disparos

Identifican a cinco hombres muertos en supuesto intercambio de disparos en Santiago

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, la balacera se produjo tras una persecución policial

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Identifican a cinco hombres muertos en supuesto intercambio de disparos en Santiago
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) levantó los cuerpos. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

La Policía Nacional identificó este miércoles a los cinco hombres que perdieron la vida durante un supuesto intercambio de disparos con agentes en el sector La Barranquita, de Santiago.

Los fallecidos son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

  • De acuerdo con el informe preliminar de la institución, la balacera se produjo tras una persecución policial

Los presuntos delincuentes se desplazaban en un carro Kia blanco, desde donde habrían enfrentado a tiros a los agentes actuantes al llegar a un edificio de apartamentos que también tiene locales comerciales. 

RELACIONADAS

En el lugar fueron ocupadas varias armas de fuego, entre ellas un fusil, las cuales, según la Policía, eran utilizadas por los occisos.

Inacif levantó los cuerpos

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

A la escena se presentaron familiares de los fallecidos en busca de información sobre el hecho.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.