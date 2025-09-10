La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incautó casi 100 paquetes de marihuana durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El hallazgo se produjo cuando los equipos de inspección detectaron imágenes sospechosas a través de una máquina de rayos X, mientras verificaban varias cargas en uno de los depósitos de la terminal. Posteriormente, una unidad canina confirmó la presencia de sustancias controladas.

A través de un comunicado, la institución indicó que, por disposición de un fiscal, procedieron a la apertura de cuatro cajas que contenían suministros médicos y prendas de vestir, donde fueron encontrados los 98 paquetes de marihuana, empacados al vacío.

Los agentes de la DNCD realizaron el operativo en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac). En tanto, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la droga tenía un peso total de 112 libras.

De Miami a Manoguayabo

De acuerdo con el manifiesto de envío, las cajas fueron despachadas desde una empresa ubicada en Miami, Estados Unidos, y tenían como destino final una compañía con dirección en la Avenida Los Beisbolistas, sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y someter a los responsables de este intento fallido de introducir drogas al país.

