Hombres ultimados por la Policía en Santiago pertenecían a una "estructura criminal"

Lugar donde la Policía mató a los hombres durante un intercambio de disparo, de acuerdo a su informe. ( DIARIO LIBRE/PABLO GARCIA )

Los cinco hombres que fueron ultimados la tarde de este miércoles durante un presunto un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, en la provincia de Santiago, pertenecían a una estructura criminal, conforme a la entidad.

Diego Pesqueira, vocero de la institución, así lo afirmó durante una rueda de prensa que ofreció para ofrecer más información sobre el caso.

Los fallecidos fueron identificados como: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años, Julio Alberto Gómez, de 28, José Vladimir Valerio Estévez, de 25, Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

Pesqueira señaló que la banda se dedicaba a múltiples delitos, incluyendo robo, atracos a mano armada, sicariato, narcotráfico y tráfico de armas.

"Varios de ellos tenían antecedentes penales y órdenes de arresto pendientes", expresó el portavoz.

Asimismo, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, tras una persecución policial.

Detalló que los presuntos hombres se desplazaban en un carro Kia blanco y abrieron fuego contra los agentes al llegar a un edificio que alberga apartamentos y locales comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/ambulancia-inacif-5233e584.jpg (DIARIO LIBRE/PABLO GARCÍA)

Armas de fuego y vehículos

Durante la intervención, se ocuparon cinco armas de fuego:

Un fusil AR-15 calibre 5.56, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas

Una ametralladora Uzi calibre 9mm con su cargador

Un revólver Taurus calibre .38, serie ACA479069

Una pistola Glock calibre 9mm, serie AFNP488, con cargador

Una pistola Carandai negra, sin numeración visible, con cargador

También fueron incautados tres vehículos:

Kia K5 blanco, placa A824816, Mazda blanco, placa A3022436 (con una balanza marca Tanita en su interior) y Honda Civic gris, placa A576131.

Historial delictivo

Uno de los fallecidos, Edward Bernardo Peña Rodríguez, era buscado por la muerte de Brailin de Jesús Sánchez. Mientras que Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias El Charly o Charli Chasc) tenía múltiples antecedentes por homicidio y violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas, de acuerdo a Pesqueira.

Cabecilla está prófugo

Informó que Ronny Abel Sánchez Morillo (alias Mudita), identificado como cabecilla de la banda, está prófugo. Pesa sobre él una orden de arresto por el homicidio de Rafael Nicolás Puello Santos (alias Bulilo), ocurrido en el sector Hato Mayor de Santiago.

Policía herido

Durante el enfrentamiento, resultó gravemente herido el cabo de la Policía Nacional Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.

Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.