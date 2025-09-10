×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Enfrentamiento a tiros
Enfrentamiento a tiros

Un policía herido en enfrentamiento que dejó cinco presuntos delincuentes muertos en Santiago

La institución del orden informó que el agente se encuentra en estado delicado

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Un policía herido en enfrentamiento que dejó cinco presuntos delincuentes muertos en Santiago
Un agente de la Policía resguarda la zona donde ocurrió el supuesto intercambio de disparos en Santiago. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Un agente de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento a tiros en el que cinco presuntos delincuentes fueron abatidos la tarde de este miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.

La institución del orden informó en un reporte preliminar que el uniformado, cuyo nombre y rango no han sido ofrecidos, se encuentra en estado delicado y recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.

RELACIONADAS

Sobre el tiroteo

La balacera se produjo tras una persecución policial contra el grupo, que supuestamente se desplazaba a bordo de un carro. Al llegar a la parte frontal de un edificio de varios niveles se produjo el alegado enfrentamiento.

  • Las autoridades indicaron que en las próximas horas ofrecerán más detalles sobre el suceso.
RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.