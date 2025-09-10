Un policía herido en enfrentamiento que dejó cinco presuntos delincuentes muertos en Santiago
La institución del orden informó que el agente se encuentra en estado delicado
Un agente de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento a tiros en el que cinco presuntos delincuentes fueron abatidos la tarde de este miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.
La institución del orden informó en un reporte preliminar que el uniformado, cuyo nombre y rango no han sido ofrecidos, se encuentra en estado delicado y recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.
Sobre el tiroteo
La balacera se produjo tras una persecución policial contra el grupo, que supuestamente se desplazaba a bordo de un carro. Al llegar a la parte frontal de un edificio de varios niveles se produjo el alegado enfrentamiento.
- Las autoridades indicaron que en las próximas horas ofrecerán más detalles sobre el suceso.