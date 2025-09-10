Un policía herido en enfrentamiento que dejó cinco presuntos delincuentes muertos en Santiago

Un agente de la Policía resguarda la zona donde ocurrió el supuesto intercambio de disparos en Santiago. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Un agente de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento a tiros en el que cinco presuntos delincuentes fueron abatidos la tarde de este miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.

La institución del orden informó en un reporte preliminar que el uniformado, cuyo nombre y rango no han sido ofrecidos, se encuentra en estado delicado y recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.

Sobre el tiroteo

La balacera se produjo tras una persecución policial contra el grupo, que supuestamente se desplazaba a bordo de un carro. Al llegar a la parte frontal de un edificio de varios niveles se produjo el alegado enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas ofrecerán más detalles sobre el suceso.