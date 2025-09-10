Recuperan cuerpo en el mar Caribe; presumen es de joven desaparecido en avenida 30 de Mayo

Vista de la zona en la que fue recuperado el cadáver. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Herasme Frómeta, informó este miércoles que fue recuperado el cadáver de un hombre en aguas del mar Caribe, zona donde fue visto por última vez Víctor Alberto Roque Ariza, reportado como desaparecido desde ayer martes.

Indicó que el cuerpo fue localizado en aguas próximo a la avenida 30 de Mayo, cerca del parque Vista del Mar, en la misma zona donde también fue encontrado el vehículo de Roque Ariza.

Herasme Frómeta dijo que el hallazgo se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde, tras una búsqueda que inició desde primeras horas de la mañana con la participación de ocho buzos y dos unidades de rescate.

"Nosotros rescatamos el cuerpo y se lo entregamos a las autoridades competentes para su identificación. Entendemos que, por la ubicación del vehículo y del hallazgo, se trata de la persona que estábamos buscando, pero corresponde a la Policía y al Inacif confirmar la identidad", explicó Herasme Frómeta.

El oficial precisó que el cuerpo no presentaba signos de descomposición, dado que la desaparición se reportó el día anterior.

La búsqueda inició la noche del martes, luego de que se notificara que el joven había desaparecido en horas de la mañana y dejado su vehículo estacionado en la referida vía.

Inacif determinará las causas

La causa de la muerte será determinada en el proceso de identificación oficial del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).