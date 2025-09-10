Un mes de lucha en el hospital: fallece adolescente víctima de incendio en su hogar

Sede del Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario, de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Tras permanecer un mes ingresado en estado crítico en el Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario, de Santiago, falleció ayer martes un adolescente víctima de un incendio, ocurrido el pasado 9 de agosto en la vivienda de su familia en el sector Obras de Dios, distrito municipal de Juma, provincia Monseñor Nouel.

La víctima fue identificada como Kendry Rivas de Jesús, de 14 años de edad.

El menor había sufrido graves quemaduras por flama y complicaciones respiratorias por inhalación de humo.

La dirección del centro informó que pese al manejo especializado recibido desde su ingreso no fue posible revertir la gravedad de su cuadro clínico.

Cuatro víctimas

Con su deceso, suman cuatro las víctimas mortales del siniestro, que también cobró la vida de sus padres, Edwin José Rivas, de 39 años, y su esposa, así como de su hermanito de nueve años.

El incendio habría sido provocado por un cortocircuito mientras la familia dormía.

La tragedia ha causado gran contención en la comunidad.

