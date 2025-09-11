×
Haitianos indocumentados
Detienen a 152 haitianos en condición migratoria irregular en Valverde

Entre los arrestados figuran 105 hombres, 34 mujeres y 13 menores de edad

    Expandir imagen
    Detienen a 152 haitianos en condición migratoria irregular en Valverde
    Haitianos indocumentados bajo custodia de agentes de la Dirección General de Migración para fines de deportación. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este jueves que 152 haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos durante varios operativos realizados en la provincia Valverde.

    Según una nota de prensa, entre los arrestados figuran 105 hombres, 34 mujeres y 13 menores de edad, algunos de los cuales se desplazaban en vehículos de distintas marcas y en una motocicleta, también retenidos durante las operaciones.

    • Las detenciones se realizaron mediante patrullajes en las comunidades:
    • Loma de Cabrera
    • El Guanal
    • Mangá
    • Hatillo Palma
    • Manzanillo de Montecristi
    • Mao, todas pertenecientes a la provincia Valverde
    • Los extranjeros detenidos, junto con los vehículos y la motocicleta, fueron trasladados a la sede de la 4ta Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

    291,007 haitianos repatriados 

    El Observatorio de Políticas Migratorias presentó el pasado 13 de agosto su informe sobre el cumplimiento de las quince medidas de políticas migratorias dispuestas por el Gobierno dominicano, en el que destaca que entre octubre de 2024 y mediados de julio de 2025, la Dirección General de Migración ha repatriado 291,007 haitianos en condición migratoria irregular, con un promedio mensual de 28,253, con una inversión de 702 millones de pesos en medios logísticos.

    El reporte correspondiente al periodo 20 de abril – 20 de julio de 2025 destaca que la instalación de oficinas de control migratorio avanza en once provincias o demarcaciones:

    • Gran Santo Domingo
    • Dajabón,
    • Los Pilones (Azua)
    • Comendador (Elías Piña)
    • Barahona
    • Jimaní
    • Puerto Plata
    • La Vega
    • Santiago Rodríguez
    • Santiago de los Caballeros
    • Pedernales
    • Benerito (La Romana)
