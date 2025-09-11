La Policía Nacional informó sobre el arresto de For Ever Yoy Hernández, la mujer acusada de agredir a un agente de la institución lanzándole una piedra en el sector Cancino Adentro.

De acuerdo con el reporte oficial, la detenida enfrenta cargos por violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del sargento José Alberto Casado, quien resultó afectado durante el incidente.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que Hernández será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

Según explicó, el motivo del incidente se debió a la incautación de una bocina por reportes de ruido de los vecinos.

Viral

En un vídeo que circula en redes sociales se observa al agente caminando con una bocina, aparentemente incautada, mientras es seguido por dos mujeres.

En ese momento, una de ellas le lanza una piedra por la espalda y le grita en tono airado: "¡Eso es lo que ustedes son, unos abusadores! ¡Y no se la van a llevar!".