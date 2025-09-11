Autoridades detienen a cinco personas por la muerte de un hombre en La Romana

Escena donde un hombre fue ultimado de múltiples disparos la noche del martes 9 de septiembre en la provincia de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades policiales informaron este jueves que mantienen detenidas a cinco personas para fines de investigación, en torno a la muerte de un hombre ocurrida la noche del martes 9 de septiembre en las proximidades de un centro comercial, en la provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pascual Pichardo, alias "Chinito", de 48 años, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Los disparos fueron realizados por desconocidos que se desplazaban en una yipeta CRV blanca.

Antecedentes

En el lugar, agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación Criminal (Dicrim) recolectaron diez casquillos percutidos calibre 9mm como parte de las evidencias.

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía indicó que Pascual Pichardo tenía registros policiales que datan del año 2015.