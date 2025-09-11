José Gutiérrez denuncia uso fraudulento de su imagen y voz en vídeo creado con IA

El comunicador José Gutiérrez, presidente de la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos (RNCD). ( FUENTE EXTERNA )

El presentador de noticias José Gutiérrez, presidente de la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos (RNCD), denunció que su imagen y voz están siendo utilizadas de manera fraudulenta en un vídeo manipulado con inteligencia artificial para promover un esquema piramidal en redes sociales.

De acuerdo con Gutiérrez, en la grabación se suplanta su identidad para hacer creer a los usuarios que pueden “ganar mucho dinero” únicamente con un celular y una conexión a internet, sin necesidad de experiencia previa, lo que constituye un engaño dirigido a ciudadanos desprevenidos.

“Esto es falso”, afirmó el comunicador, al tiempo que exhortó a la población a no caer en el esquema y evitar ser estafados.

El presidente de la RNCD explicó que la organización decidió hacer pública la denuncia con el propósito de que las autoridades competentes estén al tanto del caso y para proteger la integridad de la entidad, que agrupa a más de 100 periodistas y comunicadores dentro y fuera del país.

Amenazas de la IA

Con esta aclaración, Gutiérrez busca desvincularse legalmente de cualquier conexión con los responsables del fraude, ante un eventual proceso judicial.

Detalla que este incidente refleja, además, la creciente amenaza que representa el uso de herramientas de inteligencia artificial en la generación de contenidos falsos destinados a la desinformación y al delito.

El presidente de la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos llamó a la población a verificar la autenticidad de los mensajes que circulan en internet antes de compartirlos o involucrarse en ellos.