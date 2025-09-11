La Policía Nacional informó que mantiene desplegados amplios operativos en Santiago y zonas aledañas con el fin de ubicar el paradero de Romney Abel Sánchez, alias Mudita, señalado como integrante de la peligrosa banda delictiva Los Qualis y quien logró escapar durante el enfrentamiento en el que murieron cinco hombres el pasado miércoles.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que el prófugo está fuertemente armado y que sobre él pesan señalamientos por homicidios, narcotráfico y tráfico de armas.

"Exhortamos a esta persona a que se entregue por la vía que entienda pertinente, antes de que se produzca un hecho lamentable", señaló.

Ocupan armas

En la escena donde fueron abatidos los cinco individuos, las autoridades ocuparon cinco armas de fuego y blancas, entre ellas dos pistolas, un revólver y dos cuchillos.

Los fallecidos fueron identificados como:

Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años

Julio Alberto Gómez, de 28

José Vladimir Valerio Estévez, de 25

Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35

Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40

En el hecho, un agente policial que resultó herido en el tiroteo permanece ingresado en un centro de salud de Santiago, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según el vocero, tan pronto el uniformado mejore su cuadro clínico, será trasladado al hospital de la Policía en Santo Domingo.