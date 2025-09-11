Fallece el procurador general de la corte de apelación en Barahona

El magistrado Pedro Martil Terrero Cuevas, procurador general de la Corte de Apelación de Barahona, quien falleció este 11 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció la mañana de este jueves el magistrado Pedro Martil Terrero Cuevas, procurador general de la corte de apelación de Barahona, mientras recibía atenciones médicas en una clínica privada.

Terrero Cuevas acudió como de costumbre a sus labores en el Palacio de Justicia de Barahona, donde comenzó a sentirse mal y fue trasladado de inmediato a un centro de salud privado, donde falleció poco después.

Lamentan fallecimiento

Además de su función en el Ministerio Público, el magistrado era profesor de Derecho en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Barahona.

El procurador fiscal de Barahona, Wellington Matos, lamentó eldeceso y lo definió como una persona ejemplar, de trato afable y exquisito.

Señaló que su partida representa una gran pérdida tanto para el Ministerio Público como para la sociedad de Barahona.