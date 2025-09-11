La mujer que lanzó piedra a Policía en Santo Domingo Este enfrenta cargos por agresión

El incidente fue captado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

For Ever Yoy Hernández, de 28 años, enfrenta cargos por agredir a un agente de la Policía Nacional al lanzarle una piedra durante un incidente ocurrido en el sector Cancino Adentro, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

La agresión se produjo luego de que el agente, identificado como el sargento José Alberto Casado, confiscara una bocina tras un reporte de contaminación sónica hecho por vecinos de la zona. Hernández, visiblemente alterada, lanzó una piedra que impactó al oficial, causándole lesiones.

El incidente fue captado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer gritar:"¡Eso es lo que ustedes son, unos abusadores! ¡Y no se la van a llevar!", antes de lanzar la piedra.

Posteriormente, el agente se voltea y le pregunta si fue ella quien lanzó la piedra, a lo que Hernández responde de forma afirmativa: "Sí, fui yo."

Un hombre que presenciaba la escena reacciona con sorpresa ante la confesión, mientras el agente mantiene la compostura y le pide a la mujer que no se le acerque, aunque esta insiste en aproximarse nuevamente.

El fundamento de la acusación

La acusación se fundamenta en lo establecido por el Código Penal Dominicano, que contempla penas de prisión y multas según la gravedad de la agresión voluntaria y sus consecuencias.

Según el artículo 309 del Código Penal, "el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado(a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado(a) con la pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos".

Asimismo, si la agresión ocasiona mutilación, amputación, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades permanentes, la ley establece que se impondrá al culpable la pena de reclusión.

En caso de que los golpes o heridas provocaran la muerte, aun sin intención de matar, la pena también será de reclusión.

Arrestada esta mañana

For Ever Yoy Hernández fue arrestada la mañana de este jueves 11 de septiembre en el sector Invivienda, Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto número 973-2025-EMES-10378, emitida por el juez coordinador en funciones de los Juzgados de la Instrucción.

Actualmente, se encuentra bajo disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.