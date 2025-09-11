Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, uno de los cinco fallecidos durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, provincia Santiago, reclamaron este jueves a las autoridades parar lo que califican como una campaña de descrédito contra su pariente, a quien vinculan con una presunta banda criminal.

En la barbería donde trabajaba Valerio, allegados y comunitarios colocaron letreros con el mensaje "Exigimos justicia".

Aseguran que el joven no pertenecía a ninguna red de delincuencia ni de narcotráfico.

"Ya lo mataron físicamente, pero ahora lo están rematando moralmente, queriendo presentarlo como un criminal. Nosotros pedimos que se respete la verdad y la memoria de Vladimir", expresó Rafael Valerio, pariente del fallecido.

Asegura que el joven era barbero desde los 17 años y que recientemente había remodelado su negocio con un préstamo que realizó en una institución financiera.

Los familiares denunciaron que tras el operativo los agentes se llevaron las cámaras de seguridad, equipos de trabajo y el vehículo de Valerio, elementos que, según dijeron, podrían aclarar lo ocurrido.

Realizarán manifestación

También cuestionaron que el vocero policial lo señalara como parte de una organización delictiva sin presentar pruebas.

"Él era querido por la comunidad, trabajaba día y noche en su barbería. Lo que pedimos es que su nombre no sea manchado. Si tienen pruebas, que las presenten, porque detrás de cada persona hay una familia", externó Gabriela Espinal Estévez, hermana del peluquero.

Los parientes informaron que preparan una serie de manifestaciones pacíficas en distintos puntos de Santiago, entre ellos la calle Del Sol y las inmediaciones de la Gobernación provincial, para exigir respeto a la memoria del joven y transparencia en las investigaciones.