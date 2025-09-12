"No habrá impunidad", asegura Faride sobre los cinco hombres ultimados por agentes en Santiago

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que asumirán todas las responsabilidades que el proceso determine. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONKOSKY )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este viernes que "no habrá impunidad" en el caso de los cinco hombres que murieron el pasado miércoles durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, en Santiago.

Raful informó que la Dirección General de la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata de los agentes actuantes, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines de investigación.

"La investigación se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias, con total compromiso de transparencia hacia la ciudadanía. No habrá impunidad; el orden se construye con legalidad y justicia, y asumiremos todas las responsabilidades que el proceso determine", expresó la funcionaria a través de su cuenta de X.

El hecho, que tuvo lugar en la avenida Olímpica de Santiago, ha generado debate y cuestionamientos por parte de familiares de una de las víctimas, quienes negaron que su pariente estuviera vinculado a actividades criminales, como sostiene la versión oficial.

Procuraduría ordena investigación

Más temprano, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y a la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, a encabezar las investigaciones relacionadas con el incidente, ocurrido frente a un complejo de viviendas y negocios en la referida avenida.

Según informó la Procuraduría, Reynoso solicitó que se determinen las circunstancias objetivas en las que se produjo el hecho y que se actúe conforme a los resultados de la investigación.

Identifican a los fallecidos

Las personas fallecidas fueron identificadas por la Policía Nacional como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias "el Charly" o "Charli Chasc"), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

La versión policial

La institución policial sostiene que se trató de un enfrentamiento armado entre agentes y un grupo de civiles presuntamente vinculados a actividades criminales, durante el cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.

Según la versión policial, los cinco fallecidos formaban parte de una "peligrosa banda" dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos por deudas relacionadas con drogas y narcotráfico. También reportaron el decomiso de varias armas de fuego de alto calibre y vehículos.

"En la intervención fueron ocupadas cinco armas de fuego: un fusil AR-15 calibre 5.56, una ametralladora Uzi calibre 9mm, un revólver Taurus calibre .38, una pistola Glock calibre 9mm y una pistola Carandai sin numeración visible", detalló el comunicado oficial.

La Policía también indicó que en medio del operativo logró escapar un individuo identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", señalado como presunto cabecilla de la supuesta red criminal.

Familiares de Vladimir niegan versión oficial

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez rechazaron la versión ofrecida por la Policía Nacional, asegurando que su pariente no era delincuente ni pertenecía a banda criminal. Indicaron que se dedicaba a la peluquería y que, al momento del incidente, se encontraba en su lugar de trabajo.

Este viernes acudieron a la Fiscalía de Santiago para exigir justicia y pidieron que los agentes involucrados sean procesados judicialmente.

"Lo que pedimos es que se haga justicia, que los responsables sean procesados y condenados. Vladi no va a ser hoy ni mañana, va a ser siempre, porque cuando vuelve y ocurre un hecho así, entendemos que las cosas deben limitarse y sentarse un precedente en la República Dominicana", declaró Rafael Valerio, portavoz de la familia.