Mujer es hospitalizada tras ser agredida por su expareja en Bonao

Su agresor, Luis Manuel Roque, alias "Micutiro", fue hallado sin vida

    Expandir imagen
    Mujer es hospitalizada tras ser agredida por su expareja en Bonao
    Imagen de una mujer en un hospital. (FUENTE EXTERNA)

    Una mujer identificada como Niuveris Ramos permanece ingresada en un centro de salud, luego de haber sido agredida con un arma blanca (un pico) por su expareja el pasado jueves, Bonao, provincia Monseñor Nouel.

    La Policía Nacional informó que este viernes, a las 7:40 de la mañana, fue encontrado sin vida Luis Manuel Roque, alias "Micutiro", señalado como autor de la agresión.

    El cuerpo fue hallado en el interior de una finca en la calle Las Mercedes, kilómetro 25 de la autopista Duarte, próximo al material bélico, en el municipio Pedro Brand.

    Estaba prófugo

    De acuerdo con el reporte preliminar, Roque, quien se encontraba prófugo, se habría quitado la vida mediante asfixia por ahorcamiento.

    El Departamento de Investigación de Homicidios se apoderó del caso.

