Detienen a tres dominicanos por transportar haitianos indocumentados en Mao

Las autoridades interceptaron cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana

    Expandir imagen
    Detienen a tres dominicanos por transportar haitianos indocumentados en Mao
    Haitianos indocumentados durante operativos migratorios en la zona fronteriza. (FUENTE EXTERNA.)

    Miembros del Ejército de República detuvieron a tres personas por transportar en motocicletas a varios nacionales haitianos en condición migratoria irregular, en el sector Pueblo Nuevo, en el municipio Mao, provincia Valverde.  

    Durante un operativo de interdicción migratoria, fueron detenidas tres motocicletas en las que eran transportados siete nacionales haitianos indocumentados

    Los detenidos 

    Los conductores detenidos fueron identificados como Delmy Alejandro Sánchez, quien transportaba a dos extranjeros indocumentados, Juan Manuel Vargas Colón, que llevaba a tres nacionales haitianos y José Alejandro Díaz, con dos extranjeros a bordo.  

    • En total, las autoridades interceptaron cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana, junto a las motocicletas utilizadas para su traslado.  

    El Ejército informó que tanto los dominicanos detenidos como los indocumentados y los vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes. 

