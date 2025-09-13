×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hombre estado crítico
Hombre estado crítico

Hombre en estado crítico tras ser golpeado con un bate durante una discusión en Mao

El hecho ocurrió en la calle Independencia de Valverde; el video del incidente se viralizó en redes sociales

    Expandir imagen
    Hombre en estado crítico tras ser golpeado con un bate durante una discusión en Mao
    El hecho se produjo tras un roce entre un automóvil y una motoneta tipo "margarita", utilizada en Valverde para el transporte de pasajeros. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre se encuentra en estado crítico de salud luego de recibir un golpe en la cabeza con un bate durante una discusión en la calle Independencia de Mao, provincia Valverde, en la Línea Noroeste.

    Así lo confirmó a Diario Libre el director del hospital Luis L. Bogaert de Mao, Newton Bienvenido Solano García, durante una conversación telefónica.

    Solano García indicó que el paciente será intervenido quirúrgicamente.

    El incidente ocurrió esta semana y quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales.

    RELACIONADAS

    Un roce de automóvil la causa del hecho

    Según las imágenes, el hecho se produjo tras un roce entre un automóvil y una motoneta tipo "margarita", utilizada en Valverde para el transporte de pasajeros.

    En la grabación se observa cómo el conductor de la motoneta desciende con una herramienta de mecánica en la mano, mientras el chofer del automóvil porta un bate, con el cual golpea a la víctima, quien cae de inmediato al suelo.

    • Fuentes locales consultadas aseguran que el hombre herido permanece en estado delicado, aunque aún no han trascendido las identidades de los involucrados. También se desconoce si el agresor ha sido detenido por las autoridades.
    Expandir imagen
    Infografía
    El agreso, quien no ha sido identificado, todavía. (FUENTE EXTERNA)

    En un grupo de WhatsApp, el presunto agresor habría explicado lo sucedido:

    "Él me chocó el carro y después va voceando que si yo quería saber quién era de verdad. Me dijo que me parara y se desmontó con una llave Tilson para encima de mí. Yo reculé dos veces diciéndole que se despegara, pero cuando vi que apretó la mano y la cara para tirarme, procedí porque pensé que me iba a dar primero. Estoy arrepentido de lo que hice, pero también tengo una familia".

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el hecho ni sobre el estado de salud actual de la víctima.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.