Ministro de Defensa encabeza recorrido por la frontera junto a asesores del Poder Ejecutivo

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó un amplio recorrido por la frontera. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó un recorrido por la franja fronteriza dominico–haitiana, acompañado por los asesores del Poder Ejecutivo en materia policial, John Huvane y Luis Ernesto García Hernández, este último en su condición de comisionado ejecutivo para la Reforma Policial.

En la jornada también participaron el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general de brigada José Rodríguez Coste.

El recorrido se extendió desde Pedernales hasta Dajabón e incluyó la inspección de los principales puntos de control y vigilancia, con el objetivo de constatar la situación de seguridad en la zona y supervisar las acciones coordinadas que ejecutan las Fuerzas Armadas junto a otros organismos del Estado.

Supervisión de la verja perimetral

Las autoridades verificaron las operaciones en marcha orientadas a reforzar la seguridad, enfrentar el tráfico ilícito de mercancías y personas, y proteger la soberanía nacional. También constataron los avances en la construcción de los 13 kilómetros correspondientes a la nueva etapa de la verja perimetral.

Además, inspeccionaron los trabajos coordinados con la Dirección General de Migración y la Dirección General de Aduanas para fortalecer los controles migratorios, garantizar la trazabilidad de las mercancías y asegurar un flujo fronterizo regulado.

Seguridad y coordinación

Durante el recorrido, Fernández Onofre subrayó la importancia de reforzar la seguridad en la zona limítrofe y de dar continuidad al proceso de modernización de la Policía Nacional. Resaltó que la coordinación interinstitucional es clave para fortalecer las medidas de control y vigilancia en la frontera.

La jornada concluyó en la provincia de Dajabón, donde las autoridades reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la preservación de la paz en las comunidades fronterizas.