×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Roca cae
Roca cae

VIDEO | Roca de gran tamaño cae sobre vehículo en la avenida del Puerto de Jarabacoa

Dos personas sobrevivieron con lesiones leves en el accidente

    Una roca de gran tamaño se desprendió de la ladera de una montaña y terminó impactando la parte frontal de una camioneta, en un hecho ocurrido durante La tarde de este sábado en la avenida del Puerto, carretera que comunica La Vega con con Jarabacoa.

    Dentro del vehículo viajaban dos personas, quienes lograron salir con heridas leves, pese a los daños considerables ocasionados por el impacto.

    Miembros del cuerpo de Bomberos de Jarabacoa acudieron al lugar del incidente ya que el vehículo se incendió tras el impacto, según informó a Diario Libre, Kairo Álvarez, comunicador de la zona y además Bombero. 

    RELACIONADAS

    Temor entre los conductores

    El accidente provocó temor entre los conductores que transitaban por la zona, debido a que este tramo es conocido por los constantes deslizamientos de tierra y piedras, sobre todo en épocas de lluvias.

    • Las autoridades recomendaron circular con precaución e informaron que se coordina la remoción del material para evitar nuevos incidentes en esta vía de alto tránsito.
    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.