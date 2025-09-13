Una roca de gran tamaño se desprendió de la ladera de una montaña y terminó impactando la parte frontal de una camioneta, en un hecho ocurrido durante La tarde de este sábado en la avenida del Puerto, carretera que comunica La Vega con con Jarabacoa.

Dentro del vehículo viajaban dos personas, quienes lograron salir con heridas leves, pese a los daños considerables ocasionados por el impacto.

Miembros del cuerpo de Bomberos de Jarabacoa acudieron al lugar del incidente ya que el vehículo se incendió tras el impacto, según informó a Diario Libre, Kairo Álvarez, comunicador de la zona y además Bombero.

Temor entre los conductores

El accidente provocó temor entre los conductores que transitaban por la zona, debido a que este tramo es conocido por los constantes deslizamientos de tierra y piedras, sobre todo en épocas de lluvias.

Las autoridades recomendaron circular con precaución e informaron que se coordina la remoción del material para evitar nuevos incidentes en esta vía de alto tránsito.