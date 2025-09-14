×
Sosúa

Hallan muerto a ciudadano estadounidense en Sosúa

La Policía informó que la víctima fue identificada como Jon Eric Xanthos, de 63 años

    Expandir imagen
    Hallan muerto a ciudadano estadounidense en Sosúa
    El cadáver del estadounidense fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense de Santiago. (DIARIO LIBRE 7ARCHIVO)

    Un ciudadano estadounidense fue encontrado muerto este sábado en un apartamento del condominio Blue Bay, en el municipio de Sosúa, en Puerto Plata.

    La Policía informó que la víctima fue identificada como Jon Eric Xanthos, de 63 años, quien, según el informe forense, murió a causa de múltiples heridas de arma blanca.

    Las autoridades señalan como principal sospechosa a Jesica Tunsai, de nacionalidad haitiana y actualmente prófuga, con quien el extranjero fue visto compartiendo horas antes del crimen.

    Testigos relataron que ambos sostuvieron una discusión y que posteriormente la mujer abandonó el lugar.

    • En la escena fueron recolectadas evidencias, incluyendo un cuchillo con manchas de sangre, prendas de vestir y otros objetos personales.

    El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense de Santiago, mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen activa la búsqueda de la presunta autora.

